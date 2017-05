Kim Kardashian mete la pata con la foto que usó para honrar a las víctimas de Manchester

Kim Kardashian tuvo la genial idea de publicar una imagen de ella de fiesta acompañada por Kendall Jenner y Ariana Grande, como tributo a las 22 víctimas mortales que dejó el atentado terrorista ocurrido en el Manchester Arena, Reino Unido, este lunes 22 de mayo de 2017.



En la imagen, Kardashian aparece muy divertida junto a Kendall Jenner y Ariana Grande durante una presentación de Kanye West en 2016. Según recoge Infobae, "Estoy rezando por todos en Manchester", decía el texto que acompañaba la fotografía.--La inapropiada imagen que publicó Kim Kardashian para honrar a las víctimas de Manchester--.



"En serio, Kim, acabas de publicar una foto tuya con Ariana con caras felices. ¿Así es cómo expresas tu tristeza?", "Nunca vamos a olvidar cuando publicaste una foto inapropiada e hiciste el #Manchesterbombing todo sobre ti. (Las capturas de pantalla son para siempre.)", fueron algunos de los mensajes de los seguidores a la celebridad, que minutos más tarde borró el post de su cuenta de Twitter.

I'm praying for everyone in Manchester. This is truly so senseless & heart breaking.

@KimKardashian We're never going to forget when you posted an inappropriate pic and made the #Manchesterbombing all about you. (Screenshots are forever.) pic.twitter.com/lsZlptqWio