El hijo 'secreto' de Bigote Arrocet va a visitar a María Teresa Campos y le dan con la puerta en las narices

Alexis está fatal. Hijo de Bigote Arrocet y Anette Ledgard, - aunque nació cuando el humorista ya estaba casado con Rocío Corral- busca con ahínco y no pocos disgustos el reconocimiento por parte de su padre y de la familia Campos desde el pasado año. Pero no hay manera.

Según da cuenta 'Informalia', con el ingreso de la presentadora en el hospital, la cosa no ha cambiado y según ha relatado él mismo, no le dejan ir a visitarla. Además, Terelu no le coge el teléfono.

Así lo ha contado el propio Alexis Ledgard en Ok Diario:

"Yo también me preocupo por ella, no solo Maximiliano. Estoy desconcertado y triste. Me hubiera gustado acercarme al hospital para ver cómo está Teresa, pero no me han dejado".

El joven cumplió la petición que lanzó en la revista Lecturas de reencontrarse con su padre biológico en diciembre.

Desde entonces, no se habrían vuelto a ver: "Se cree que con una llamada de vez en cuando me basta", ha dicho. Ahora Ledgard ha confesado que Bigote sólo se interesó en ese momento porque quería invertir en su empresa. "¡Qué decepción me llevé!".