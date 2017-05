Risto Mejide y Laura Escanes: luna de miel de todo trapo en... ¡Villaviciosa de Odón!

Acostumbrados a verles bañarse en las cristalinas aguas de las Maldivas o disfrutar juntos de un atardecer en Sudáfrica, se intuía que la luna de miel del publicista y su mujer sería en algún maravilloso paraje.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad: la pareja ha elegido la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón para pasar los días después de su boda, tal y como han mostrado en Instagram.

"De luna de miel en Villaviciosa. ¿Alguien ha visto a mi mujer?" bromeaba el propio Risto Mejide, que escribía desde los Estudios Picasso, donde se encuentra grabando el programa All you need is love? o no.

La graciosa ocurrencia encontraba respuesta por parte de su esposa: "Jajajaja amor te amo".

Lo que Mejide y Escanes filtran, tratando de paliar la sensación de chasco que tienen ahora todos sus 'admiradores, es que han decidido dejar para más adelante la luna de miel debido a los múltiples compromisos laborales que afronta ahora.

El matrimonio ni siquiera tiene pensado la fecha y el lugar para un viaje tan especial.