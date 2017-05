Brad Pitt: "Soy conocido por pisar charcos repletos de mierda"

Brad Pitt en una interesantísima entrevista en GQ Style, se sincera contando sus profundos sentimientos, y admitiendo todos su errores con Angelina Jolie.



«Todas mis debilidades nacen de mi arrogancia. Soy conocido por pisar charcos repletos de mierda -al menos a mí me parece épico-. Según recoge ABC, el actor admite decir lo menos indicado, en el momento y lugar menos indicados», explica a GQ y y añade que está intentado mejorar: «Va en serio. Estoy intentando mejorar de verdad».--La entrevista más sincera (y dura) de Brad Pitt: «Todas mis debilidades nacen de mi arrogancia»--.



Después de conocer sus problemas con la bebida y la marihuana -«no puedo acordarme de un solo día desde que acabé la universidad en el que no haya bebido, no me haya fumado un porro o algo así»- Pitt afirma haber comenzado una nueva etapa: «Para mí este periodo ha sido para descubrir mis debilidades y fallos y hacerme responsable de ellos». Y es que los demonios que han perseguido a Brad Pitt le han hecho la existencia más compleja: «Recuerdo algunos momentos en mi vida en los que me cansé de mí mismo. Y este es uno de ellos».