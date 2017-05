María Teresa Campos y su mensaje a Bigote Arrocet: "Tu morita te manda besos"

Bigote Arrocet recibió este 25 de mayo de 2017 a través de Carmen Borrego un mensaje de "tú sabes quién": "Tu morita te manda besos".

Era, obviamente, María Teresa Campos.

El cantante respondió con un frío "Yo también".

Bigote no ha sido informado del ictus que ha dejado a María Teresa ingresada una semana en el hospital.

En cualquier caso, su respuesta al mensaje que le transmitió "Carmencita" no fue muy efusivo teniendo en cuenta que se trata del primero que recibe del exterior desde que está en Supervivientes.

La hija de la presentadora también le regañó por no tomarse el desayuno especial que el programa le había concedido durante tres días por ganar la prueba de recompensa.

Bigote lo rechazó porque aseguraba que le habían prometido huevos y bacon, y no tostadas. Además, protestó porque el zumo de naranja no era de buena calidad.

Jorge Javier fue especialmente duro con Bigote. "Has protagonizado un espectáculo que ha rayado lo bochornoso. Una falta de respeto hacia los concursantes y la organización del concurso. Te has metido en un bucle de orgullo".

Bigote reconoció que no había tenido razón pero tampoco fue muy efusivo a la hora de pedir perdón al programa y a la propia Lara Álvarez.

"En todo caso el desayuno era mío. Si no me lo quiero comer, no me lo como".

"Después de la semana que has dado, ¿ahora no tienes nada que decir? ¿No tienes la sensación de que has metido la pata?", preguntó Jorge Javier