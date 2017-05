Paula Echevarría: "No soy un chocho"

Paula Echevarría ha vuelto a protagonizar un acto promocional después de que se conociese que su matrimonio con David Bustamante estaba roto.

La actriz ha regresado con más fuerza que nunca al trabajo después de toda la vorágine informativa que supuso su ruptura con el cantante cántabro.

La actriz ha reconocido por primera vez su ruptura con Bustamante. A diferencia del acto con Puig, la protagonista de Velvet ha confirmado el final de su historia con el artista cántabro.

Una afirmación que llega después de las declaraciones tan ambiguas que dejó en el pasado mes de abril. "Mientras David y yo no hablemos no diré nada", ha afirmado.

"David estuvo en su casa, todo es normal, como siempre. Vosotros utilizáis una frase al final de vuestros vídeos, el tiempo dirá, pues eso. Nunca he dicho nada cuando me han preguntado por crisis".

Si en abril pudimos ver a una Paula muy nerviosa y cabizbaja, esta vez ha sido todo lo contrario. Su sonrisa la ha acompañado durante el acto incluso cuando tenía que responder a las preguntas sobre el fin de su matrimonio o la comunión de su hija Daniella.

"Yo me he ganado mi popularidad trabajando, no siendo un chocho".