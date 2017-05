Toño Sanchís vs Belén Esteban: 'La batalla de los bocachanclas'

Más madera. Y cada día, de peor calidad y más atufante. En las redes, donde quien no corre vuela, ya han bautizado la nueva bronca entre Toño Sanchís y Belén Esteban como 'La batalla de los bocachanclas'.

El ex representante ha arremetido contra la tertuliana de Sálvame, a quien ha tachado de "bocachanclas".

Tras sus ataques, ha llegado el turno de su ex representada, quien le ha contestado en los platós de Telecinco.

"Claro que Jesulín se lo va decir a Andrea, pero hay una exclusiva de por medio y no se lo ha dicho todavía porque su madre es una bocachanclas", decía este 25 de mayo de 2017 Sanchís sobre la invitación del diestro a la hija que éste tiene con Belén.

Toño añadía que Esteban miente cuando dice que Jesulín no mantiene contacto con Andreíta y revelaba que la comunicación entre ambos es "total".

Belén no tardaba en contestar desde Sálvame, alegando que no había ningún contacto ni directo ni indirecto del diestro con la joven de 17 años.

Además, Andreíta ni siquiera tenía conocimiento de la boda hasta el momento de la publicación de la exclusiva de Jesulín y Campanario en ¡Hola!.

Lejos de calmarse las aguas entre ambos, el cruce de ataques y acusaciones parece continuar para rato.

El próximo 30 de mayo podrán verse las caras, por fin, en los tribunales.

Toño asegura que no está nervioso, que no tiene pensado llegar a ningún pacto con Belén y que no va a preparar el juicio hasta la semana de antes, que será cuando se pida unas vacaciones en El Programa de Ana Rosa.