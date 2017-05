Paula Echevarría monta un 'chocho' con el machismo y el feminismo

Paula Echevarría tiene que tener mucho cuidado con todas las cuestiones que aborda, pero en especial cuando le preguntan por su aún marido David Bustamante.

Aún así, la actriz no deja indiferente a nadie e hizo un alegato contra aquellos que pretenden tener actitudes machistas o feministas:

Yo sí creo en los cuento de hadas, pero creo que la princesa puede ser muy feliz sola también, no necesita al príncipe que la rescate ya. Ahí ha cambiado el cuento. Yo me defino como persona. Yo creo que no hay que ser feminista ni machista, yo creo que los extremos nunca son buenos ni para un lado ni para el otro. Han sido muchos años de lucha donde sí ha habido mucho feminismo, pero llegados a este punto ya no tenemos nada que demostrar. Ya todo el mundo sabe que nos valemos por nosotras mismas, salvo excepciones.

Asegura que ella no ha llegado donde está por haberse casado con Bustamante:

Yo creo que me lo he ido ganando con los años, con trabajo y siendo una 'smartgirl', no un chocho.

Y rogó que no se tome la prensa una posible vuelta con Bustamante como una apuesta: