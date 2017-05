'Sálvame': Ángel Garó niega haberle dado una tunda su novio

Ángel Garó niega haberle dado una tunda su novio.

El humorista, que este viernes 26 de mayo de 2017 se convirtió en el centro de todos los chiusmes, tras publicarse que se encontraba en libertad condicional acusado de causar lesiones a su novio, dice en 'Sálvame' que todo es una exageración.

"Hice un espectáculo y después ocurrió algo, pero hay testigos y eso me reconforta. Todos tenemos fallos pero te aseguro que lo que se está diciendo no es cierto, habría que contar la historia entera".

El cómico afirma que no ha maltratado a su pareja, como se ha publicado:

"No hubo contacto físico que produjera lesiones en mi pareja, de ninguna manera. Esta persona ha decidido decir eso y eso habla de él como habla, yo estoy en contra del maltrato y la agresión"..

Garó ha desvelado que está sufriendo mucho y ha dejado entrever que su última relación ha sido tormentosa:

"He tenido muchos amantes a lo largo de mi vida, gente famosa y maravillosa, pero lo que yo me he encontrado con esta última relación de un año y medio no me ha pasado nunca".