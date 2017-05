Darío: "Mi novio de Ángel Garó no es una persona normal, tiene muchas caras"

El humorista, que fue detenido el 24 de mayo de 2017 en Málaga acusado de propinar una tunda a su novio, afirmó este viernes que mantuvo una discusión con él pero que no hubo contacto físico.

La versión de Darío es distinta:

Él responde: "Yo no tengo ningún problema, él sí tiene un diagnóstico".

Ángel Garó continúa en el ojo del huracán después de que el viernes saltara la noticia de su detención, el miércoles en Málaga, por presuntos malos tratos.

Su pareja le acusa de haberle golpeado y haberle causado contusiones en el tórax y la fisura de una costilla, algo que Ángel Garó negó tajantemente:

Darío ha querido dar su versión de los hechos y como es natural, lo ha hecho por una pasta y en 'Sálvame' de Telecinco:

"Ya no podía más, él no se comporta como una persona normal, tiene muchas caras. El miércoles le dije que invitara a los amigos a cenar, se puso excesivamente contento y cuando se fueron los amigos, comenzó un enfrentamiento verbal. Me fui a mi casa pero no tenía llaves y volví para cogerlas. Empezó a increparme de nuevo, quería irme y él me lo impidió, pedí ayuda y cuando pude salí corriendo por la escalera".

"Esto ha sido continuo, yo no quería denunciar pero la policía me dijo que lo tenía que hacer. He aguantado por amor pero ya no podía más. Pedí una orden de alejamiento pero no me la han concedido porque es la primera vez que denuncio".