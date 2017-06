Blas Cantó hace gala de navegar por la cama a vela y a motor

Blas Cantó visitó este 31 de mayo de 2017 el plató de 'Sálvame' para presentar su nuevo single In your bed y de paso habló sin reparos de su condición sexual.

Lydia Lozano quiso indagar en el significado de la letra de la canción, preguntándole "esta canción es de una ex..." y el ganador de la última edición de 'Tu cara me suena' le corregía: "Un ex".

La colaboradora prosiguió sin reparar en las palabras del cantante: "...que echas de menos, esa ex existió?".

Y Blas repitió respondiendo: "De momento nadie se ha metido en la cama de ningún ex mío, ni de ninguna ex mía".

Un momento, que dejó patidifusa a Lozano.