Elena Ballesteros encuentra reemplazo 'cariñoso' para Dani Mateo

Tras el varapalo sentimental que supuso su divorcio con el cómico Dani Mateo, quien fue pillado con otra mujer por las calles de Madrid, la actriz decidió alejarse de la presión mediática y mudarse desde Madrid a Londres. Allí ha comenzado una nueva vida que podría haberle traído un nuevo amor.

Pese a que no tenía intención de enamorarse, Elena Ballesteros (35) reconoce que está "en trámites de" hacerlo. Eso sí, de momento prefiere ir con precaución porque "todavía no es algo serio", según reveló a Chance durante el estreno en Madrid de Norman, el hombre que lo conseguía todo, la nueva película de Richard Gere.

Sea como fuere, lo cierto es que la intérprete está "feliz, feliz, feliz" y con ganas de disfrutar la vida: "Esta experiencia me ha enseñado que la vida es muy corta y me he dado cuenta de que tenemos el amor que merecemos, así que yo me he atrevido a merecer algo muy grande", aseguró.

Sobre su día a día en la ciudad londinense, Ballesteros ha señalado:

"Estoy mucho mejor, la verdad es que estoy muy contenta, los ingleses me tratan muy bien, así que no me puedo quejar".

Durante su encuentro con la prensa, Elena también se refirió a la ruptura con Dani Mateo:

"Supongo que las personas que han tenido un desengaño amoroso fuerte suelen cuidar un poquito más su corazón. Hay gente que se queda anclada en el sufrimiento y el despecho, pero en mi caso lo que me ha pasado me ha enseñado mucho?".

Ahora, la actriz se centra en su trabajo, "con varias cosas en marcha y temas solidarios", y en su hija, Jimena, fruto de su relación con el actor Paco Marín y a quien ve 15 días al mes.

El resto del tiempo, la joven vive con su padre en España.