Ashley Graham, Top de las 'curvys'

Consiguió que la talla 44 subiera a las pasarelas y ocupara portadas en las revistas de moda, pero no todo es de color de rosa en la vida y la carrera de Ashley Graham (29). La modelo se ha sincerado en una entrevista para presentar su libro A new model (Una modelo nueva), donde narra los obstáculos a los que se ha enfrentado para llegar al éxito: "Algunos días me siento gorda, pero no voy a permitir que un poco de celulitis se meta en el camino de mi felicidad".

Según publica Informalia, la top ha confesado que ser una mujer con curvas no siempre es satisfactorio y que hay momentos en los que le cuesta quererse.

When they call you 'brave'.. A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on Jun 3, 2017 at 5:56pm PDT

A pesar de los complejos y las dudas, la modelo ha confirmado en una entrevista para la revista Glamour que estaría dispuesta a posar desnuda: "Lo importante es que las fotos sean elegantes. Cuando dije en su momento que yo no enseño pezones ni otras cosas, jamás pensé que tendría que dar tantas explicaciones. Es posible que algún día me veáis el pezón, pero creedme: jamás veréis mi vagina", ha bromeado.