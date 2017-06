Risto Mejide: "Sólo me he dejado las gafas puestas una vez en la cama; la primera vez que hice el amor con mi esposa"

Tiene una cara que se la pisa y un sentido del negocio y el espectáculo inigualable. Y a todo le saca partido Risto Mejide, quien igual vende la exclusiva de su boda que monta un circo intimista para hacer titulares.

El marido de Laura Escanes se ha soltado la lengua para subir audiencia hablando si tapujos de su sexo, amor y fetiches:

"Sólo me he dejado las gafas puestas una vez en la cama, y fue la primera vez que hice el amor con mi esposa. Cuando acabamos me dijo: '¿Tú siempre lo haces así?' Me va a matar...".

Haciéndose el 'estrecho', poco a poco, como si le diera reparo, el desvergonzado Risto Mejide (42) va dejando de ser el personaje misterioso con el que 'aterrizó' en televisión para dar luz al aura que siempre le envuelve.

Esta vez ha sido en su propio programa, All you need is love... o no, donde este 5 de junio de 2017 intercambió una batería de preguntas y respuestas con su última invitada, Bárbara Rey, que dejó al descubierto algunos secretos más picantes del publicista.

"Sólo me he dejado las gafas puestas una vez en la cama, y fue la primera vez que hice el amor con mi esposa. Cuando acabamos me dijo: '¿Tú siempre lo haces así?' Me va a matar...".

Además, Risto ha confesado su secreto mejor guardado: "Soy fetichista con los pies".

Le puso la guinda al pastel con una bonita declaración de amor hacia su recién estrenada esposa, Laura Escanes (21):

"Creía que había estado enamorado muchas veces, hasta que la conocí".

Eso sí, asegura que el matrimonio no le ha cambiado la vida: