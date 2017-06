El motivo personal que tiene Amancio Ortega para sus donaciones contra el cáncer

La Fundación Amancio Ortega ha realizado una donación de 320 millones de euros a la sanidad pública española. Esta cantidad de dinero será destinada a poner en marcha la adquisición de equipos de última tecnología para el tratamiento del cáncer. Por encima de las (¿inexplicables?) críticas que se ha encontrado el fundador de Inditex tras su donación, hay motivo personal que le lleva a hacer este tipo de donativos, además de su deseo de hacer el bien: él sufrió cáncer.

Así lo desvela la periodista Covadonga O'Shea, fundadora de la revista Telva y cuñada del fallecido de Emilio Botín, en el libro Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara.

En uno de los capítulos, según recuerda 'Informalia', la autora rememora un encuentro con Ortega después de éste realizara el Camino de Santiago, una ruta a la que dedica seis semanas al año desde hace tiempo y que inició por un importante motivo personal.

"Hace unos años, por ejemplo, me operé de algo serio en Estados Unidos. Tuve miedo. En esos momentos de angustia le prometí a mi Amigo que, si salía bien la operación, haría el Camino desde Roncesvalles a Santiago. Me cuesta trabajo pedirle cosas a Dios. (...) En cierta ocasión, cuando la compañía estaba en una situación complicada, en una etapa difícil, le pedí a Dios que esperara para llevarme. (...) Sí, hace años le pedí a Dios que me diera un poco más de tiempo, porque la empresa lo necesitaba. (...) Lo que espero ahora es salud y luz para que me ayude a hacer las cosas bien hasta el final", dice el magnate a O'Shea.

Por fortuna, las plegarias funcionaron y el "pequeño tumor" fue extirpado tras una operación y tampoco hizo falta aplicar quimioterapia. No obstante, se desconoce la edad que tenía Ortega cuando sufrió la enfermedad. Lo que sí se sabe es que "superó el mal rato" y ahora "está totalmente recuperado".

Este detalle ha sido recogido ahora por la revista Vanity Fair como una posible explicación del por qué de las gigantescas donaciones del fundador de Inditex a la sanidad pública española, destinadas a curar a los enfermos de una enfermedad que él padeció.