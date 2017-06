[VÍDEO] El agricultor español "con cojones" que tiene la solución para "el problema de los moros y las bombas"

El agricultor español la ha montado gorda en Twitter, donde su vídeo corre como la pólvora a la par que incendia susceptibilidades. Y es que dice tener la solución definitiva para acabar con el terrorismo yihadista, lo que él llama sombrero de paja en ristre "el problema de los moros y las bombas".

"El problema de los moros y las bombas he 'acabao' yo con ellas... mira". Acto seguido, gira la cámara del móvil y enfoca a una cuadrilla de trabajadores que se encuentran detrás de él: "Mira los moros que tengo yo, descargando algodón. Éstos cuando acaben no tienen ganas de poner bombas ni de pegar machetazos ni de ir con el camión por una autopista", añade.

"Así se acaba el problema -sentencia, satisfecho y sonriente, el polémico agricultor-. Lo que pasa es que en España hace falta un tío con cojones, como yo". El vídeo termina con un orgulloso "¡Viva España!".

Lo siento, me he equivocado y no volverá a pasar! Así en un mensaje a lo Borbón llega la disculpa del muchacho... #LaQueHaLiao ¡Biba España! pic.twitter.com/IpJYGG8awU