Elena Ballesteros se casa con su mejor amigo un año después de separarse de Dani Mateo

Elena Ballesteros se casa. La actriz -que ha protagonizado series como Periodistas, Paco y Veva, Motivos Personales...- ha anunciado que contraerá matrimonio este verano.

La noticia llega apenas un año después de su separación del actor, cómico y presentador Dani Mateo.

La actriz -que tiene una hija, Jimena, de una relación con el actor Paco Marín- y el colaborador de El Intermedio se conocieron en el rodaje de La Familia Mata en 2007 y se casaron en julio de 2010. La pareja se separó en julio del año pasado.

El nuevo amor de la actriz, que tras su separación se marchó a vivir a Londres, puede ser un desconocido para el gran público, pero no para ella.

Como ha explicado en una entrevista con la revista ¡Hola!, se ha "reencontrado" con el que es el amor de su vida, un hombre que se llama Juan Antonio y del que no ha dado más datos.

"El año pasado tuve un año muy malo y a mi lado estuvo esa persona que nunca me ha fallado, que es mi mejor amigo desde los ocho años, y la primera persona que se me declaró en toda mi vida. Cuando me pidió que me casase dije: 'Por supuesto, no me lo pienso".