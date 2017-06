Carmen Bazán cobró 32.000 euros por 'vender' sus secretos familiares

Carmen Bazán protagonizó una de las portadas de la semana con una entrevista en exclusiva en la que no dejaba nada en el tintero: Humberto, sus hijos, María José Campanario, Belén Esteban, Andreíta y hasta lo que cobra de pensión. Unas informaciones que han enfadado a muchos y por las que ha cobrado 32.000 euros.



Carmen Bazán tiene 32.000 euros más en su cuenta corriente, según recoge Informalia, una cantidad que le da un respiro a la madre de Jesulín de Ubrique, quien desveló en Lecturas que cobra una pensión de 487 euros con la que tiene que pagar una hipoteca y que sus hijos no le ayudan.--Carmen Bazán 'vende' sus secretos familiares por 32.000 euros--.



Eso sí, las consecuencias de sus confesiones no se han hecho esperar y muchos se han sentido molestos por sus palabras. La primera, Belén Esteban. La colaboradora está de baja médica indefinida, pero ha comunicado a sus compañeros que le 'cantará las cuarenta' a su ex suegra por haber hablado de su hija Andrea, a la que Bazán echa en cara no haberla visitado cuando estuvo enferma en el hospital.