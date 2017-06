La despreciable frase de Trump a Salma Hayek que asquea a mucha gente

La actriz mexicana contó como fue el insistente cortejo al que la sometió Trump cuando aún no era presidente de EE.UU. La actriz mexicana Salma Hayek ha contado en un show televisivo cómo Donald Trump trató de cortejarla antes de convertirse en presidente, pese a que entonces ella tenía novio. La actriz, que ya reveló estos hechos el pasado otoño, cuando acusó a Trump de encargar una publicación falsa en su contra, ha revelado en esta ocasión más detalles curiosos.



El presentador del programa 'The Daily Show', según recoge RT, se interesó por cómo fue cortejo al que le sometió el Trump y Hayek le respondió: "seguramente no intentó agarrarme", bromeó la actriz, en referencia a unas declaraciones vejatorias de Trump filtradas durante su campaña electoral. Los ricos pueden hacer lo que quieren con las mujeres, incluso "agarrarlas del coño", insinuó entonces el magnate.--Trump a Salma Hayek: "Tu novio no es bastante bueno para ti, tienes que venir conmigo" -.



Después, Hayek contó que una vez, en un acto al que había ido con su novio de entonces, ella se encogía de frío y Trump vino por detrás y la cubrió con su chaqueta. Después de aquello empezó a hablar con su novio, "se hizo amigo de él" e incluso "lo invitó a una cena".