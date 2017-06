El 'bombazo' amoroso de David Bustamante y Paula Echevarría

Como dice 'ABC' este 19 de junio de 2017, 'no siempre una imagen vale más que mil palabras'.

Y si alguien ha dado fe de esto ha sido la pareja formada por David Bustamante y Paula Echevarría, que tras conocerse los años que han estado viviendo envueltos en crisis y continuos distanciamientos, poco a nada han transmitido de realidad en sus instantáneas idílicas y de familia unida y feliz.

Algo muy parecido a lo que podríamos haber visto este fin de semana, donde los padres de Daniella posaban cómplices y muy sonrientes junto a la niña en plena polémica de separación. Pero, ¿cuánta verdad había detrás de esa imagen?

Bustamante arrancó el fin de semana nervioso por el despliegue mediático que se habían desplazado hasta San Vicente de la Barquera (Cantabria) para seguir el minuto a minuto del esperado reencuentro entre el cantante y la actriz, puesto que tras cinco meses era la primera imagen juntos de nuevo.

Tras un enfrentamiento con un reportero de 'Sálvame', Bustamante quiso templar la situación hablando para los compañeros y ya más calmado comentó su sorpresa ante el revuelo con algo de humor: «Madre mía, el día que se case la niña... no sé qué vamos a hacer», dijo. Cuando le preguntaron por Paula, David confesó que se ve con su mujer todos los días y que las cosas no son como se cuentan. «No digáis más tonterías. Qué pensáis que cuando voy a casa ella se va o qué. Por favor, basta ya».



Lo que no se vio de la comunión

El día siguiente, sábado 17 de junio, a media mañana llegaba el momento más esperado y con él una oleada de datos sobre la situación sentimental de ambos. Aunque la pareja posó aparentemente feliz y cómplice, lo cierto es que los desencuentros familiares se dieron en el interior y la frialdad entre las familias políticas crispó parte de un día tan especial.

David que estuvo muy pendiente de Paula, Daniella y la familia de ésta, poco o nada pudo hacer para que se diera el acercamiento entre las familias que dejó latente, según confirmaron compañeros que estuvieron viendo de cerca la celebración, que la relación es más que tensa.

Entre tanta imagen feliz y acercamiento entre el todavía matrimonio, la especulación sobre la reconciliación corría como la pólvora por sus seguidores. Además las imágenes que compartieron bailando juntos en sus respectivas cuentas de Instagram hizo que estos comentarios cogieran más fuerza.

En este momento de dudas sobre si el acercamiento definitivo estaba más cerca y con un David entregado en todo momento por reconquistar a su mujer, salieron a la luz datos que justificarían el «no» rotundo de Paula a la hora de retomar su relación y poner fin al cese de convivencia. Al parecer Paula está ilusionada y mantendría una «amistad especial» con un empresario venezolano.



La supuesta nueva ilusión de Paula

En el programa 'Viva la vida' la pasada tarde saltó la bomba y es que la periodista Marisa Martín Blázquez sacó una potente información respecto al estado sentimental de Paula Echevarría.

Según la colaboradora en la vida de la actriz hay una persona que ha conocido hace unos meses, que no es el motivo de la ruptura, pues la pareja llevarían ya años en crisis. Al parecer la persona le habría devuelto la ilusión a Paula tras iniciar una relación de amistad es un empresario rico de Venezuela que tiene negocios en Miami, Nueva York y España.

Por otro lado, cabe resaltar que después de que Martín Blázquez diera a conocer la noticia y saltaran todas las alarmas, Paula se puso en contacto con ella para desmentirlo:

«Es una cosa que no tiene fundamento».

A pesar de esto, Marisa sigue manteniendo la información que había transmitido y añadía que el divorcio se hará oficial próximante ya que «tanto David como las respectivas familias conocen esta ''nueva amistad'' y él no estaría dispuesto a seguir dando vueltas a la situación cuando parece estar tan clara pese a la negativa de Paula».

Sea como fuere, solo el tiempo dirá qué hay de verdad en una versión y en otra. La falta de comunicación de la pareja a diferencia de como han gestionado sus crisis anteriores está dando lugar a una corriente informativa sin precedentes sobre su estado actual.

Sin embargo, de lo que no hay duda es que es una pareja muy querida en nuestro país y a la vista está todos los mensajes de cariño que recibieron al volver a verles juntos y los buenos deseos para ambos. Pero la respuesta está en sus manos y hasta el momento, el final feliz no está cerca.