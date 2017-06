La bella Paula Echevarría llama "bombón" a Nicolás Toth, su millonario venezolano

Los rumores de un tórrido 'affair' de la actriz con el multimillonario venezolano van cogiendo fuerza desde que saltó la noticia este 18 de junio de 2017.

Todo cuadra, a pesar de que la actriz asturiana ha negado romance alguno (La bella Paula Echevarría niega que esté liada con un millonario venezolano ).

Desde Informalia han repasado las redes sociales del apuesto Nicolás, y han podido comprobar que recibió una felicitación muy especial por su 36 cumpleaños.

"Feliz cumpleaños, bombón", piropeaba la mujer de Bustamante al venezolano ya el pasado mes de febrero, mucho antes de que saltara la noticia de su ruptura (El empresario Venezolano amigo de Paula Echevarría).

El mensaje de cumpleaños iba acompañado de tres iconos de corazones a los que Nicolás no contestó de manera pública.

El mensaje, fechado el 4 de febrero, lo escribió Paula en un momento en el que su ruptura con David ya podría ser un hecho, pero no era conocida (Paula Echevarría y David Bustamante: bronca, beso, abrazo y baile agarrado).

Por aquel entonces, la protagonista de Velvet hacía semanas que ya acudía a los eventos en solitario. De hecho, no compartía ninguna imagen con su marido en redes desde Nochevieja. Ambos pasaron la festividad navideña juntos en Tenerife.

Pero esta cariñosa felicitación de cumpleaños de la que hablamos no es la única interacción de la actriz con el ex modelo. Casi todas las fotos publicadas por Toth en Instagram cuentan, desde este enero, con el 'me gusta' de Echevarría.

El venezolano es un apasionado de su tierra, y sus compatriotas no pasan por su mejor momento. El régimen de Nicolás Maduro está dejando un panorama desolador y el empresario pide ayuda para sus paisanos, con lo que cuenta con el apoyo de Paula.

Así se puede ver en su perfil, donde Nicolás suele publicar 'gritos' de ayuda para su país, acompañados por vídeos sobrecogedores de lo que está sucediendo allí. Una vez más, el empresario cuenta con los likes de Echevarría, que incluso le escribió el pasado 8 de junio un comentario con iconos llorando y corazones rotos, en referencia a Venezuela.

La periodista Marisa Martín Blázquez fue quien anunció esta supuesta relación este domingo en el plató de Viva la Vida. Allí también recibió un mensaje de la propia Paula, que negó la información por "carecer de fundamento".

Blázquez, lejos de achicarse, se jugó la melena a que estaba en lo cierto. Ahora ha trascendido que es Nicolás Toth el afortunado con el que estaría ilusionada y, a juzgar por lo que hemos contado, al menos una amistad 'cariñosa' sí tienen.