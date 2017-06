Ingresado a sus 96 años Felipe de Edimburgo

La Casa Real Británica ha anunciado que el marido de la reina Isabel II ha sido hospitalizado como "medida de precaución" para tratarle una infección. Esto sucede apenas dos meses después de que Buckhingham Palace anunciase su jubilación tras 70 años al servicio de Inglaterra.



Fue el pasado 4 de mayo de 2017,según recoge Informalia, cuando se dio a conocer la noticia. Aunque las fuentes oficiales no han desvelado las razones para la retirada del príncipe Felipe, todo apunta a que la causa son sus cada vez más frecuentes lagunas de memoria. Si atendemos a la edad, los 96 años, del padre del príncipe de Gales, la jubilación del Duque de Edimburgo es más que merecida. Poner fin a sus deberes reales no significa que no vayamos a ver en público a Su Alteza ni mucho menos, sino que no aceptará invitaciones de compromisos oficiales en representación de la Familia Real.--Felipe de Edimburgo, ingresado a sus 96 años--.



A los largo de sus 96 años el príncipe Felipe ha tenido una vida plena y repleta de momentos solemnes y no tan solemnes. Felipe de Grecia y Dinamarca llegó al mundo en la isla de Corfú un 10 de junio de 1921. Nació príncipe de Grecia y Dinamarca por ser hijo de Andrés de Grecia y Dinamarca y de Alicia de Battenberg. Pero su vida está claramente marcada por la mujer con la que se casó hace casi 70 años y con la que tiene cuatro hijos, uno de ellos, Carlos, destinado a ser, tal vez algún día, rey de Inglaterra. Empezó a tirarle los tejos a Isabel (por carta) cuando él tenía 18 años y ella 13. Eran primos lejanos.