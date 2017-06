La tremenda noticia que ha dejado a Bertín Osborne totalmente destrozado

Lo cuenta Fabiola en 'Pronto', tras referirse a los sustos que les da, tanto a ella como a su marido, su hijo Kike. Como se sabe, el niño nació afectado de un problema cerebral como consecuencia de una infección que la mujer de Bertín cogió estando embarazada y que no le fue detectada:

"Son emocionales. Antes, en una semana podía tener 3 o 4 y varias en el mismo día. Ahora pueden pasar dos meses sin ninguna crisis. Aunque no es natural, se convierte en nuestro día a día y hay que saber manejarlo. Las primeras crisis lloraba y me desesperaba. A Bertín y a mí nos angustiaba mucho. Cuando Kike sufre estas crisis, es como si se quedase enganchado en un lado y, por mucho que quiera girar la cabeza, el cuerpo no responde. Se queda rígido".