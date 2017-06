El gilipollas de Willy Toledo suelta el último vómito sobre Iván Fandiño

Ya tardaba en salir el 'angelito', pero al final Willy Toledo salió de su madriguera para meterle una 'cornada' a Iván Fandiño, el diestro fallecido el 17 de junio de 2017 en una plaza de toros del sur de Francia.

El artista, proclive siempre a meterse en todos los charcos habidos y por haber, no perdió ocasión de dar su opinión en su Facebook sobre la cogida mortal al torero de Orduña (Vizcaya), reflexión que, por supuesto, muy al estilo del actor, fue en el tono más burlesco que uno pudiera imaginar.

La mejor manera de que un toro no te meta una corná, y te mate, es no meterte en una plaza a matar toros. Me se ocurre (sic), y eso.