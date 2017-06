La foto de Paula Echevarría sin maquillaje que sorprende al más pintado

Paula Echevarría, lo ha bordado. Al menos en Instagram, donde ha causado un revuelo de aúpa subiendo una simple foto. El detalle es que aparece sin maquillaje,despeinada y con el pelo mojado, lo que ha dejado a algunos descompuestos y a muchos más alegres que unas castañuelas.

S U M M E R T I M E 💦👙⚠️💦 Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 24 de Jun de 2017 a la(s) 7:03 PDT

"Summertime", es el único comentario que acompaña a la imagen.

Ha generado comentarios como estos:

"Qué guapa es sin maquillar"

"Todavía más guapa"

"Eres guapa siempre! Además de tener elegancia y saber estar siempre! No cualquiera es capaz de salir sin maquillar y estar así. Un beso"

"Guapa sin maquillaje también. Qué envidia más sana"

"Así deberían ser las fotos, naturales y no tanto maquillaje y retoque"

"Pura belleza"

"Siempre me has parecido preciosa pero así lo estás muchísimo más"

"¡¡¡Guapísima!!! Pensaba que era otra persona"