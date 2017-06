La amorosa presentadora de Telecinco que ha roto con su pareja y cancela boda

Todo un inesperado bombazo que dejará a más de uno de piedra: Irene Junquera, la misma que de la mano de Risto Mejide conduce el programa de amor y desamor de Telecinco, -'All you need is love... o no'-, ha roto con su querido novio, el piragüista Cristian Toro, tras cuatro años de relación.

Lo cuenta Saúl Ortiz en la revista 'CorazónTVE', haciéndose eco 'Esdiario', quien apunta que los motivos de la ruptura no han trascendido. La decisión, al parecer, ha sido tomada por el mentado y no parece que vaya a haber segundas oportunidades.

La última vez que les vimos juntos fue durante la emisión de la primera entrega de Ninja Warrior donde Irene y Cristian intentaron superar las pruebas físicas del concurso de Pilar Rubio y Arturo Valls.