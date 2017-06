Ágatha Ruiz de la Prada sobre Pedrojota: "Pensé que estaba con una tía"

Ya pasó por el divan de Risto Mejide y a este paso, ahora con el sello de 'divorciada', va a acabar en 'Sálvame', porque no deja de largar.

Esta vez, Ágatha Ruiz de la Prada, lo hace en la revista¡Hola!.

Posa la diseñadora de todas las formas y habla por los codos de Pedrojota Ramírez, que la plantó allá por noviembre de 2016 tras estra con ella 30 años y del que se ha divorciado, a los 6 meses de casarse.

"Tengo que ser honesta y decir que se ha portado bien, porque todo lo que me prometió me lo ha dado, incluso un poquito más".

No todo han sido buenas palabras hacia su expareja, sobre todo cuando recuerda cómo fue el momento en el que decidió poner punto y final a su relación:

"La noche anterior a decir que me quería dejar, cuando abrí la puerta de casa, tuve un presentimiento y me dije a mí misma: 'Está con una tía'. (...) Reconozco que pude haber bajado un poco la guardia en nuestra relación, pero él tampoco me dijo jamás: 'Vamos a sentarnos y hablemos porque no puedes estar todo el día de viaje'".