¿Quieres saber el mensaje que oculta la nueva canción de David Bustamante?

Una semana queda para que salga el estreno mundial del último trabajo de Bustamante, «Lo pide el alma».

Aunque el pasado 29 de junio de 2017, por la tarde y en Cadena Dial, el artista ya puso la miel en los labios a sus fans al poder escucharse el tema por primera vez, y desde luego quedó constancia que la versión completa del hit no deja indiferente (A la bella Paula Echevarría le salen novios como 'fantasmas').

Un tema pegadizo y muy veraniego con un mensaje de lo más significativo por el momento sentimental en el que se encuentra el cantante.

Su separación con Paula Echevarría está siendo lo más comentado del año y hasta el momento ninguno de los dos ha hablado abiertamente de sus sentimientos. De ahí, a que la nueva letra de David esté siendo analizada al detalle.

El contenido de la letra de «Lo pide el alma», tiene un mensaje que no dejará indiferente a nadie como decimos porque puede llevar un mensaje subliminal muy concreto.

El cántabro nunca ha ocultado que las viviencias personales, al igual que a muchos artistas, son su fuente de inspiración. Desde luego, el sencillo es un aire frescos en la carrera de Bustamante, un nuevo estilo que apunta ser todo un éxito.

A continuación, la letra completa del nuevo tema de David Bustamante, «Lo pide el alma»:

«Hoy quiero hacer un nudo con las tristeza y los lamentos, deja que el sentimiento tome las riendas de la verdad. Para que el sueño vuele sin que lo aten en ningún puerto, para en el desierto hasta las piedras puedan hablar.

Porque ya es hora de seguir al viento, lo que me espera no puede esperar... Quiero saber quiero andar ligero, bajo un sol y sin sombrero, me lo pide el alma, lo pide el lama. Quiero oír un corazón sincero, cada día comenzar de cero. Me lo pide el alma, lo pide el alma».

«Voy arrancar las hojas que estén borrosas y desteñidas escribiré una vida donde me ría de todo, buscaré alguien que encuentre su paraíso entre mis brazos y que me acompañe el paso sin que le importe donde llegar, porque ya es hora de seguir al viento lo que me espera no puede esperar.

Quiero saber quiero andar ligero, bajo un sol y sin sombrero, me lo pide el alma, lo pide el lama. Quiero oír un corazón sincero cada día comenzar de cero. Me lo pide el alma, lo pide el alma, lo pide el alma».

«Me lo pide el alma, me lo pide el viento y me lo pide el sentimiento me lo pide a gritos todo lo que siento. Quiero saber quiero andar ligero, bajo un sol y sin sombrero, me lo pide el alma, lo pide el lama.

Quiero oír un corazón sincero, cada día comenzar de cero. Me lo pide el alma, lo pide el alma, lo pide el alma».