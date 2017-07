Así falsificó un 'golfo' la firma de Belén Esteban para crear otras cuentas

Y por fin llegó el gran día. Al menos para Belén Esteban. Todo, tras una electrificante carrera de obstáculos: sale la sentencia a su favor, celebra su triunfo, lo pasea por la redacción de Telecinco, concede entrevistas a 45.000, y así sucesivamente hasta que llega la noche del sábado (El juicio televisado de Belén Esteban vs. Toño Sanchís).

Y allí, en su terreno favorito, y Belén se siente libre para hablar sin ataduras y con papeles, de todo por lo que ha pasado en los últimos 19 meses (Belén Esteban: "No estaba preparada para perder, hubiera abandonado la televisión").

Belén Esteban se despachó a gusto, este 1 de julio de 2017 y sobre el siempre turbulento plató del 'Sábado Deluxe', sobre la pugna judicial que finalmente ha ganado frente a Toño Sanchís, su antiguo representante y a quien acusa de haberla estafado parte de sus ingresos económicos (Belén Esteban mete en un brete a Vasile y a Toñi Moreno sacando los trapos sucios de Toño Sanchís).

La 'princesa de Paracuellos' explicó un momento crítico en su oficina bancaria, cuando acudió a revisar unos papeles y el director de la sucursal se dio cuenta de que su firma había sido falsificada.

"Me presento en esta oficina, y voy con mi DNI y les pido que me enseñen un contrato. Y cuando el director ve mi firma y la que hay en el contrato, no me lo quiso dar y saió a hablar con alguien".