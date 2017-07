Este es el nuevo miembro de la familia de Rocío Flores

Que Rocío Flores Carrasco es todo ternura pudimos verlo el pasado jueves 29 de junio de 2017, cuando se abrazó a su tía, Gloria Camila, a su regreso de Honduras, en el plató de 'Supervivientes'. Rocío, nada acostumbrada a los focos -era su primera aparición en un plató de televisión- se mostró vivamente emocionada de poder ver de nuevo a Gloria Camila, pero también muy nerviosa ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez. Se veía que la joven no quería hablar más de la cuenta y, sobre todo, que su presencia allí no diera mucho qué hablar, cosa que, obviamente, no consiguió.

De regreso a casa, según recoge Lecturas, Rocío agradeció los mensajes de cariño recibidos:

De vuelta a la normalidad. Gracias por todo a todos, chicos,

escribió en un Instagram Stories.--Rocío Flores nos presenta a un nuevo miembro de su familia--.