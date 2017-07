Carlota Corredera: "Belén Esteban tiene una enfermedad crónica y un desgaste brutal"

Carlota Corredera ha abandonado el plató de Telecinco para adentrarse en la aventura de la Carrera Ford, y allí se detuvo a analizar la nueva situación de Belén Esteban que ha revolucionado el universo Sálvame.

En efecto, Belén Esteban ha ganado la batalla judicial a su exrepresentante Toño Sanchís y por fin ha desvelado todos los detalles del juicio que sus abogados le obligaban a callarse.

Sus compañeros de Telecinco han celebrado a su lado la victoria y no dudan en posicionarse con la princesa del pueblo.

Carlota ha confesado lo mal que lo ha pasado la colaboradora durante este tiempo, tanto que ha visto mermado su estado de salud tras este enfrentamiento público.

Además, todavía queda la posibilidad de que Lorena, la mujer de Toño, conceda una entrevista en exclusiva el miércoles que viene en el que arremeta duramente contra Belén.

"Al final, Belén lleva dos años sabiendo todo lo que ocurre, la traición que ha ido descubriendo y, al final, a veces se nos olvida pero Belén tiene una enfermedad crónica, que es la diabetes, y ella es muy sentida y todo se lo lleva. Creo que tenia un desgaste brutal encima y que la sentencia ha llegado en el mejor momento, porque estaba un poco tocadilla".

Pero el drama todavía no ha acabado, ya que Toño ha anunciado que recurrirá la sentencia.

"Lo de que él vaya a recurrir todavía está por ver, y no sé qué más acciones tomará Belén. Pero, sobre todo, esto ha sido un balón de oxigeno para ella, de cara a su publico, y yo creo que al final lo importante es que ha ganado a pesar de que haya gente que quiera intoxicar y decir que Toño tiene opciones reales. Porque los que de verdad saben de esto han dicho que tiene muy pocas, y que incluso la deuda puede extenderse a un millón de euros".

Cabe recordar que Toño se ofreció a Belén para hacer una ronda de platós y así facilitar un acercamiento mutuo... posibilidad que la colaboradora rechazó totalmente. En el fondo, queda el tema de cómo se siente Belén ante este calvario.

"Se había guardado muchos detalles que se han ido desgranando, pero ella lo que siente es que nadie piensa en ella. Yo respeto totalmente lo que ha dicho Belén y la entiendo. La arroparé siempre y siempre estaré con ella".

