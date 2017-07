El facineroso de Willy Toledo no aprende ni a 'hostias': "Me cago en la virginidad de la Virgen María"

Willy Toledo no aprende. El actor ha vuelto a arremeter contra las creencias religiosas de millones de españoles con un post que es vomitivo a más no poder y donde hace una defensa encendida de la procesión del 'coño insumiso' tras conocer que tres mujeres serán juzgadas por participar en esa mamarrachada sacrílega.

En Facebook, Toledo se queja de que:

Y aprovecha para vomitar:

Yo me cago en Dios, y me sobra mierda pa cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso.