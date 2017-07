La entrañable amiga del rey Juan Carlos se queda sin título de princesa por 'culpa' de una modelo

Malos tiempos para Corinna. No cambió sus apellidos por los de su marido hasta tres años después del divorcio, y el hecho de utilizar el título de princesa no le corresponde ni de lejos. Tanto su ex suegro como su ex marido han callado durante estos años para que nada afectara a su hijo Alexander, aunque ahora, han cambiado las tornas: el primero, el príncipe Alexander de Sayn-Wittgenstein, ha hecho llegar un comunicado a 'Vanity Fair' donde aclara la situación real de la mujer que estuvo casada con su hijo:

"De acuerdo con la ley alemana y el código familiar de la casa principesca de Sayn-Wittgenstein-Sayn, desde el divorcio de nuestro hijo, el príncipe Casimir, el 5 de octubre de 2005, la señora Corinna Larsen Adkins no tiene derecho a utilizar el título de princesa o el tratamiento de Su Alteza Serenísima (S.A.S.)".

Y es que hay una razón de peso. Es el anuncio de compromiso de su exmarido con la modelo Alana Bunte, quien pasará a ocupar su lugar. El príncipe conoció a la joven de 27 años hace dos años en Londres. Los dos tienen mucho éxito a nivel profesional: él es propietario de una institución financiera que gestiona proyectos agrícolas en América del Sur y ella es una de las modelos internacionales de mayor auge en este momento. Ya no es, así, ni 'amiga especial', ni princesa.