Carmen Lomana a Belén Esteban: "Pu... analfabeta"

No se guardan ya ni las formas. Uno esperaba que alguien como Carmen Lomana, tan sofisticada como es ella, evitase los charcos, pero está visto que salir mucho en televisión y largar de contínuo en la radio, termina enviciando.

La socialité, como la definen los cursis, asegura haber llegado al límite de su paciencia con Belén Esteban.

La colaboradora de Sálvame acaba de ganar el juicio contra Toño Sanchís y vuelto a acaparar horas y horas de televisión. Algo que molesta a Carmen Lomana, quien nunca ha tenido mucha simparía por la antigua 'princesa del pueblo'.

En el año 2011 Lomana interpuso una demanda contra Belén Esteban y los colaboradores de Sálvame Mila Ximénez y Kiko Matamoros, por injurias y calumnias. Pero Lomana aún no ha recibido ni un euro y ha decidido exigir ese dinero.

Ella misma se ha encargado de recordarlo en una cadena de tuits incendiarios en los que ha recordado la situación.

Y Belen no me ha pagado con qué autoridad moral habla esta señora?. Único mérito es hacerse la mártir — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 1 de julio de 2017

Y añade: "Belén Esteban qué caradura tienes. Yo llevo esperando 5 años y todavía no me has pagado".

Dice que le pago por "mira quién baila" 400.000 € 😱y hay científicos y gente muy válida que no llegan a fin de mes. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 1 de julio de 2017

Las críticas -e incluso la palabras gruesas- se trasladan a los colaboradores de Sálvame: