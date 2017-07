Las profundas reflexiones de Nagore Robles en cueros vivos

Nagore, colaboradora de Supervivientes y novia de Sandra Barneda, ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con una foto en la que aparece completamente desnuda. La imagen la acompaña con una reflexión existencial.

Nagore Robles se muestra despojada de cualquier atuendo, con la cara escondida y convenientemente tapada para introducir un texto que ha sido apoyado por la propia Sandra Barneda y otros rostros de televisión, como Màxim Huerta.

"Cuántas formas, caretas, fantasmas, pasados, miedos, expectativas, apegos, presentes, heridas, dragones, nostalgias, pieles, futuros, funciones, huidas... he sido tantas cosas y tan pocas eran mías...", dice la colaboradora de Mujeres y hombres y viceversa.

"Llevo tiempo queriendo quitarme todo lo que he ido recogiendo en el camino y no era mío; o ya no me pertenece", apunta Nagore, que se dio a conocer por su participación en GH.

"Sigues patrones para no decepcionarles y decepcionarte".

"¿Qué eras, qué estás siendo y qué quieres ser? Cuánto cuesta ser uno mismo. Desde hace tiempo empecé un duro camino, desnudarme. ¿Os cuesta tanto como a mí?", reflexiona la televisiva.