Tupac Shakur confiesa en una carta por qué terminó su relación con Madonna

En 1995, los artistas Madonna y Tupac Shakur mantuvieron un romance durante varios meses y, hasta el momento, se desconocía el motivo de su ruptura. Sin embargo, el rapero fallecido explicó por qué decidió terminar la relación en una carta inédita que se subastará en las próximas semanas, según publicó el sitio TMZ.

Tupac habría escrito ese texto desde la cárcel, donde cumplía condena por abusar sexualmente de una fanática, según recoge RT, pero la nota nunca habría llegado a manos de la cantante. Entre rejas, el reo reconoció que la relación entre ambas celebridades no podía continuar por una cuestión racial.--Tupac Shakur admitió en una carta por qué terminó su relación con Madonna --.

confesó el presidiario.

A letter from Tupac to Madonna on why he ended their romance. It'll be up for auction from July 19-28 at Gotta Have Rock and Roll $100k. 😳 pic.twitter.com/2MHjCvuwnW