Belén Esteban: "Estoy pagando a Hacienda y no gano 7 millones"

Belén Esteban fue este domingo 9 de julio de 2017 la entrevistada principal en el programa 'Viva la vida' de Telecinco, en cuyo plató conversó con la periodista Toñi Moreno acerca del juicio mantenido con su exrepresentante Toño Sanchís.

"Yo lo tenía como un hermano, yo lo sentía, y yo no me arrepiento. Él decía que me quería porque se lo estaba llevando calentito. A mí, mi madre y un hermano me dijeron que tuviera cuidado y yo no hacía caso. Lo he pasado muy mal", comenzó afirmando la 'Princesa del Pueblo'.

"Hemos estado muy unidos, pero yo no he ido nunca a su casa, él venía a la mía. No ha sido un 10%, se llevaba el 100%, se llevaba hasta los decimales".

"Yo estoy pagando a Hacienda, si no lo hiciera mi nómina la tendría embargada y tengo mi casa como garantía. Él dice que yo gano 7 millones de euros para que la gente se me eche encima, y no los gano, pero si los he ganado se ha llevado él más. Trabajo en la tele y gano dinero".

"Él me cerraba muy buenos contratos, pero yo ponía el precio. Si no me lo daban, ya era él el que discutía. Yo no le quiero hacer daño, pero quiero que me pague. Él tiene tres coches y yo tengo un 206".

"Hay cosas que yo no sabía cómo iban, no como la Infanta, pero él se dedicaba a lo de Hacienda; a mí me daba un dinero y el resto iba para Hacienda. A Luis del Olmo que era una persona más preparada que yo le pasó lo mismo. Yo pensaba que todo era para Hacienda y que no se debía nada. A Hacienda le tienes que pagar quieras o no".

"Con Jesús (Jesulín) he tenido 1.200 movidas, pero ahora él tiene su vida, tiene a su mujer... Yo he perdido ser anónima y muchas veces me encantaría serlo".

"Mi hija va a cumplir 18 años y no se quiere dedicar a esto, quiere ser anónima y quiere seguir cogiendo el metro y el autobús, y yo lo voy a respetar".