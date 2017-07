El facineroso de Willy Toledo escupe sobre la tumba de Miguel Ángel Blanco con un insidioso mensaje en Facebook

Ya tardaba el actor en opinar sobre Miguel Ángel Blanco y los 20 años de su asesinato a manos de la ETA.

Willy Toledo, de vocación facineroso supino, ha subido a la red social Facebook un mensaje en la que acusa al PP de haber aprovechado los dos tiros que el terrorista Txapote le descerrajó al que fuera concejal del PP en Ermua.

Así se expresó el artista:

Y más adelante acusaba al exministro del Interior Jaime Mayor Oreja de lucrarse en los años del plomo de la banda terrorista:

Me puedo imaginar al Mr Mayor Oreja, alias "el franquismo fue un período de extraordinaria placidez" dándose de cabezazos contra la pared por los ingentes beneficios que le dio su negocio de guardaespaldas que ya no tendrá...y me toco mucho.