Joaquín Torres y su pareja Raúl Prieto hacen su presentación en sociedad

En los salones de abajo del Hotel Villamagna, con la periodista Rosa Villacastín y el presentador Alfredo Urdaci como maestros de ceremonias, Terelu Campos convocaba este miércoles a los medios para presentar el libro de su vida, escrito en primera persona con la colaboración de su follamigo Kike Calleja. Pero la hija de maría Teresa tuvo que compartir protagonismo con el arquitecto de los famosos y el director de Sálvame.

Cientos de personas acudieron a la llamada y muchísima prensa, además de casi todo Telecinco y buena parte del personal de La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame, pero con las sonadas ausencias de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban.

Según publica Informalia, la nota violenta la puso en cierto modo Mila Ximénez, compañera de la supuesta protagonista de la noche y que había asegurado vía Lecturas que no iría porque no estaba invitada y que estaba en guerra total con el clan Campos.

Mila hizo amago de entrar en el salón cuando ya estaba casi todo el mundo pero no saludó a casi nadie y dejó la sala para instalarse en la terraza exterior con su corte: María Patiño, Jimmy Jimenez Arnau, Antonio herrera y su pareja, Carmen.

Estuvieron Makoke , Kiko Matamoros, Isabel Rábago, Chelo G Cortés. Pero la aparición estelar fue la que hicieron el arquitecto de los famosos, Joaquín Torres, que acudió con su pareja, Raúl Prieto. El director de Sálvame y su novio hicieron así en el Hotel Villamagna y rodeados de prensa, público y compañeros su presentación en sociedad. Ambos escoltaban a Mila Ximénez y vivieron de cerca su numerito de circo, tal vez para llamar la atención.

Por supuesto estuvo Alejandro Rubio con su hija, hija de Terelu pero también personajes de última generación, como la madre de Alba Carrillo, Lucía Pariente.

La llegada de Teresa Campos y Bigote fue apoteósica. Ella, muy cariñosa con todo el mundo, y el chileno, muy guapo con su moreno Supervivientes y con un tipín de modelo, también estuvo muy cercano.

Después se celebró un cóctel en la segunda terraza exterior del hotel, la más cercana a la calle. Mila, Patiño y compañía no se mezclaron con Terelu, Carmen Borrego y la troupe y siguieron marcando distancias en la terraza de más arriba. Pero sin duda y compermiso del libro de Terelu, del cual ya se ha escrito todo lo interesante que contiene, fue la presentación oficial como pareja de Joaquín Torres y Raúl Prieto, quienes parecen vivir un momento de gran felicidad. Cómplices en todo momento, tanto el arquitecto como el director televisivo hablaban con naturalidad de sus planes para este verano.

Joaquín, de 46 años, se define como un hombre honesto, sin pelos en la lengua y apasionado por la arquitectura. Estuvo casado durante once años con la pintora Mercedes Rodríguez Parrizas, con la que tiene dos hijos. Raúl, también cuarentañero, es un brillante profesional de la televisión. Director de programas tan importantes como Las Campos o Sálvame, hace tiempo que, además de trabajar con los cotilleos de los famosos, pasó al otro lado de la cámara, se asomó a la pantalla y se hizo un personaje conocido a nivel nacional. Ambos acuden juntos a actos públicos, como el tenis o Ifema, donde han sido vistos en distintas ocasiones.

Raúl Prieto es famoso porque más allá de su labor detrás de las cámaras en programas de La Fábrica de la Tele como Sálvame o Las Campos, se ha asomado al otro lado. Su rostro es conocido ya no solo para los espectadores de Mediaset sino para los asiduos a la prensa rosa, ya que es fácil encontrarle en celebraciones de sus amigos como María Teresa Campos, Terelu, o Rocío Carrasco y Fidel Albiac.

A finales de mayo publicamos que este profesional del audiovisual, especializado en programas de crónica social, sobre la vida privada de las personas o en realitys como el de Las campos (buenas amigas suyas), salía con el arquitecto Joaquín Torres, con quien comparte su vida desde hace algún tiempo.

Hace ya más de un año que el director de Sálvame rompió con Manuel Zamorano, a quien muchos bautizaron como "El peluquero de los famosos". Joaquín Torres, que fue a su vez conocido como "el arquitecto de los famosos", trabajó en el programa de Raúl, pero dejó de colaborar en julio de 2014. "Estoy encantado y muy agradecido al programa. Sé que hay gente que aún no lo sabe, pero voy a dejarlo", avisaba este profesional después de dos temporadas apareciendo en pantalla. "Han sido dos años estupendos pero, como dice mi madre: lo poco gusta y lo mucho cansa. Estoy muy agradecido al programa, pero es el momento de poner un punto y seguido", dijo al despedirse.

Fue precisamente por aquellas fechas cuando comenzaron a sonar de forma cada vez más insistente rumores de distanciamiento entre Joaquín Torres con su entonces pareja, su esposa, pero él se encargó de desmentir un divorcio, al menos en aquel momento: "A los que lo crean, aún no me he separado, eso vendrá si tiene que venir, pero seré yo quien lo anuncie y no otros", dijo.

El arquitecto dijo adiós días después del programa presentado por Jorge Javier Vázquez con un mensaje a su entonces compañero y amigo Raúl Prieto: "Tanto David Valdeperas como Carlota han sido excepcionales pero, sobre todo, Raúl Prieto, que para mí ha sido mi apoyo y por él ha sido posible".

Durante el divorcio de Torres y la pintora Mercedes Rodríguez Parrizas se dijo que la suya había sido una relación de conveniencia. Pero la verdad es que Torres y Mercedes estuvieron casados once años y tienen dos hijos. En su obra Detrás de la puerta (La Esfera de los Libros, 2013) Torres describe a Mercedes así: "Es la mujer de mi vida y la única con la que podría estar. Es extraordinaria, me quiere mucho y me quiere como soy".

Sobre su condición sexual, el propio Torres ha hablado en varias ocasiones: "Me marcó mucho que Florentino Perez, que era un amigo de la familia, dijera que era maricón cuando yo tenía trece años. Me dejó en shock", dijo en una entrevista.

"A la única que le tengo que rendir cuentas sobre mi sexualidad es a mi mujer. Me parece terrible tener que hablar de eso, cada uno es como es, cada uno hace de su capa un sayo y lo importante es ser feliz. Me ha costado más de siete años de psicoanálisis pero he aprendido a aceptarme como soy y no me afectan las críticas. Tampoco me afectan mucho los halagos, tomo distancia con ambas cosas", declaró públicamente el arquitecto. En la demanda de divorcio Mercedes alegó varias infidelidades.

Pero si la vida le sonríe en el amor, no todo son buenas noticias para el arquitecto de los famosos. En 2014 perdió el 80% de audición de su oído izquierdo tras ser atropellado por un coche. Su empresa A-Cero entró en liquidación tras no poder hacer frente a un concurso de acreedores. En 2015 otra de sus empresas, Cobas Inversiones, suspendía pagos mientras el propio Torres era amenazado con pintadas en A Coruña por no saldar sus deudas.

El arquitecto fue salpicado junto a su socio en el Caso Teatro. Ambos supuestamente se habrían beneficiado del amaño que presuntamente llevó a cabo el ex alcalde popular de Getafe Juan Soler, tras haber construido dos escuelas infantiles utilizando información privilegiada.

Pero nos quedamos con la versión que aparece en la tapa de su libro, donde Joaquín Torres es descrito como un hombre que "lidera su vida y la de la gente que lo acompaña". En la publicación el propio Joaquín cuenta vivencias que van desde los comienzos en A Coruña al fenómeno mediático en el que se ha convertido. También da su versión de su complicada relación con los famosos; de la empresa A-Cero, de su familia, su equipo, sus amigos de la conocida urbanización La Finca. Entre los personajes que aparecen en la obra están por supuesto Luis García Cereceda (del que Joaquín está considerado su pupilo), Amancio Ortega, Borja y Blanca Thyssen o Víctor Valdés.