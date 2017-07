Carmen Lomana se mete en un 'jardín sin flores'

La empresaria ha concedido una entrevista en la que lanza unas controvertidas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie. Según ella, "las mujeres son tontas, están perdiendo lo mejor de ser mujer, que es la cortesía del hombre hacia ella. No es machismo, es una cuestión de formas".

Según publica Informalia, Carmen Lomana se ha metido en un jardín sin flores. En una entrevista a la televisión vasca, la empresaria se sincera sobre polémicas cuestiones como el machismo. Eso sí, ella ya está preparada para recibir todo tipo de críticas: "Me va la marcha, no tienes más que seguirme en Twitter. A veces soy absolutamente consciente de que lo que escribo la va a armar". Y asegura: "Cuando me empiezan a insultar, me crezco. Y, además, contesto de forma muy ordinaria".

Lomana, que se describe como una mujer asilvestrada, aventurera, sofisticada y frívola, habló también sobre la belleza y la cirugía estética: "Yo hasta ahora no me he hecho nada, pero en cuanto se me caiga la cara como a un bull dog ahí que me meto". Y también, porqué no, habló de política: "Me encanta el PNV, soy del PNV a muerte