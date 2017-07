Eugenia Martínez de Irujo se 'enzarza' con un DJ

La duquesa de Montoro ha protagonizado un cruce de acusaciones con un usuario de Instagram que la insultó en una de sus publicaciones. Este usuario acusó a la hija de la Duquesa de Alba de utilizar a sus burros como una forma de distracción de gente rica y Eugenia no tardó en entrar al trapo para protegerse de estas acusaciones.

Según publica Informalia, en el vídeo se ve a Eugenia Martínez de Irujo (48) jugando con sus dos burritos, Gin y Tonic, mientras los animales mordisqueaban su bolso de la firma Tous: "Rosa, mi bolso Tous, se lo están comiendo" comenta la aristócrata entre risas.

Rosaaaa😱😱SOS 😂😂😂😂🙈 @rosatous @tousjewelry

Hasta ahí todo parecía quedar en una simpática anécdota hasta que la pequeña de la familia Martínez de Irujo recibió un ataque por parte de un usuario: "Eres gilipollas, ¿Presumes de burros vestida toda pija de 1000 euros? ¿A quien quieres engañar?", decía.

"Gracias por lo de gilipollas. En el vídeo ni voy vestida de 1000 euros, ni pretendo engañar a nadie. Sólo me gusta vivir la vida a mi manera sin insultar ni hacer daño a nadie...", respondió ella son mucha calma.

La diseñadora y el DJ se enzarzaron en una discusión virtual con un intercambio de comentarios bastante ofensivos para la nueva novia de Narcís Rebollo: "Se me va el sentido del humor cuando veo gente vividora. Los pijos ahora tienen burritos para distraerse, lo que hay ver. Vives del cuento", volvía a decir el usuario. "No tengo burros para divertirme... Los tengo porque quiero a los animales y punto", respondió la ex de Fran Rivera.

Muchas confianzas subiendo al porche😂😂😂😂😂😂😂😂

Eugenia Martinez de Irujo suele pasar largas jornadas campestres rodeada de sus animales. Concretamente, la aristócrata cuenta desde hace un año con dos cerdos, llamados Bacon y Panceta, algunos perros adoptados y cuatro burritos: López, Cheape, Gin y Tonic, que conviven junto con su pony Peluso.