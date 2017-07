La peor noticia que ha recibido Antonio David Flores y que viene firmada por Rociíto

La situación del ex Guardia Civil es extremadamente delicada. Tras declarar en el juzgado acusado de un delito de alzamiento de bienes, se enfrenta a una nueva demanda por malos tratos psicológicos que la magistrada del juzgado de Violencia de Género ha admitido a trámite.

Antonio David Flores ha recibido este jueves 13 de julio de 2017 una mala noticia, según se hace eco 'Informalia'. La magistrada que estudia su caso en el Juzgado de Violencia de Género de Madrid ha admitido a trámite la demanda interpuesta contra él por Rocío Carrasco, que le acusa de malos tratos psicológicos continuados por las declaraciones que ha realizado sobre ella en los últimos 10 años.

Las pruebas entregadas por la fallecida Rocío Jurado parecen ser suficientes para que la jueza estudie el caso en profundidad y ha solicitado todas las sentencias derivadas de los juicios que ha librado la ex pareja desde su separación. Una decisión que no se esperaban ni Antonio David ni su abogado: "Esperemos que la demanda por malos tratos se desestime, no puede ser de otra manera", decía hace unos meses a las puertas del juzgado.

Al parecer, las cosas no pintan bien para Antonio David. Según el periodista Antonio Rossi, los resultados de las primeras pruebas solicitadas por Rociíto (un informe psicológico para ella y su hijo, de quien asegura haberse distanciado por culpa del padre) le son favorables y eso complica mucho la situación del ex Guardia Civil.

De momento, ninguno de sus hijos, Ro y Da, han sido llamados a declarar, pero parece que la mayor sigue dispuesta a defender a su padre a toda costa. Éste se enfrenta, además, a una demanda por quebrantamiento de custodia (ya que no entregó a su hijo en el plazo convenido) y es probable que su ex presente una demanda más por incumplimiento de mandato legal, ya que solicitó el regreso de su hijo menor de edad a su padre y le fue concedido, pero Flores no obedeció.