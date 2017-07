Las Campos se ponen de uñas con Rosa Villacastín en la gran noche de Terelu Campos

Fue la gran noche de Terelu Campos en la que presentaba su libro 'Frente al espejo'. Sin embargo, a pesar de que todo estaba cuidado al milímetro, al final siempre la prensa sabe sacarle el jugo a estos eventos y desde luego lo que quedó claro fue que la maestra de ceremonias, Rosa Villacastín, no anduvo fina en algunos momentos de la noche.

Carmen Borrego, hermana de Terelu, se mostró muy quejumbrosa por el hecho de que Villacastín insistió más de la cuenta en el cáncer por el que atravesó Terelu Campos y la muerte de la madre de Kike Calleja.

No entiendo que esté hablando de esas cuestiones, no lo puedo comprender. No salen en el libro.