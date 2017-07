Sharon Stone deja a Madonna en ridículo, con elegancia, después de que la llamara 'mediocre'

La cantante escribió la carta a principios de los noventa, cuando recibió muchas reacciones negativas sobre su disco Erotica y su libro explícito Sex. Para superar su frustración ante las críticas negativas, la estrella le contó por carta a Enos que últimamente estaba "de mal humor" y que "preferiría morir" antes que ser "esas mujeres", según recoge Matt Bagwell en Huffington Post.--La elegante respuesta de Sharon Stone a Madonna después de que la llamara 'mediocre'--.

Así reza la carta:

He enfadado a tanta gente que ahora me están castigando y básicamente quieren callarme y que me siente en un rincón, mientras que otras personas menos interesantes y emocionantes están cosechando beneficios de los caminos que yo he trazado.