Arévalo: "Cuánto gilipollas retorcido hay..."

El monarca ha disfrutado este fin de semana de una comida típica valenciana con una compañía de lo más sorprendente: Bertín Osborne y Arévalo. El humorista ha asegurado en las redes sociales que él mismo cocinó para el emérito: "Muy contento de hacer una paella al Rey emérito. Don Juan Carlos y doña Elena, con buenos amigos y el arroz en su punto".

Quién le iba a decir a Arévalo (69) cuando aprendió a cocinar paellas que haría una, ni más ni menos, que para el rey Juan Carlos (79). El humorista ha compartido mesa y mantel con el emérito este fin de semana y ha presumido de ello en Twitter, donde ha compartido una fotografía. No estaban solos. A la mesa también se sentaron el presentador Bertín Osborne (62), algunas de sus hijas, su esposa Fabiola (44) y la infanta Elena (53).

Según publica Informalia, la velada transcurrió en la misma casa de Arévalo. Todos ellos posaron muy sonrientes tras disfrutar de una paella que, según el chef, se encontraba "en su punto".

A pesar de lo 'inocente' de la publicación, el humorista ha recibido numerosos ataques a través de la red social en los que le reprochan su clasismo, entre otras cosas: "Seguro que si fuera una familia pobre no cocinarías", "¡Qué peste a naftalina madre mía!", "La España casposa,pura y dura", entre otros comentarios mucho más ofensivos. El humorista decidió responder de manera tajante: "Joder cuanto retorcidos gilipollas y envidiosos hay y gente disconforme... pues... que os den... a ellos me refiero, claro". Y ha añadido: "Hay que joderse, cómo estamos, si lo sé no digo nada, pero yo me lo pasé muy bien y lo repetiría, y sin protocolo, de verdad".