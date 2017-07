¿Es esta chica la madre biológica de los hijos de Ricky Martin?

En agosto de 2008 el artista puertorriqueño se convirtió en papá de mellizos a través del método de subrogación gestacional. Desde entonces sus seguidores quieren saber quién donó los óvulos y parece que el misterio llegó a su fin.

Después de tanto buscar parecidos, los fanáticos de Ricky Martin podrían haber acertado gracias a las redes sociales. Es que el boricua compartió una imagen junto a una amiga y el parecido con Matteo y Valentino es notable, según recoge Mundo TKM.--Ella sería la madre biológica de los hijos de Ricky Martin--.

Ella es Eglantina Zingg, una actriz y modelo venezolana muy hermosa que tiene varias fotos en su Instagram junto a Ricky. De hecho hace pocos días coincidieron en Los Ángeles y ambos mostraron imágenes del encuentro.

Los seguidores del cantante halagaron a Zingg y no dudaron en destacar el parecido con los nenes.

Casi que no me quedan dudas. El parecido con los nenes es impresionante. La sangre no miente