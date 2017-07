Rihanna y su vestido de princesa hacen arder las redes

El glamoroso vestido dejó al descubierto la línea de escote, mangas puffy y cintura ajustada. La falda de la pieza fue corta pero tenía varios metros de tul como cola que arrastraban detrás de ella.

Combinó el vestido con unos estiletos gladiador de Manolo Blahnik que tejió a lo largo de sus piernas. Lo accesorios, muchos anillos y una cola de caballo bien alta, según recoge Mundo TKM.--Rihanna usó un vestido de princesa y ardieron las redes--.

Rihanna publicó varias fotos de la premiere en su cuenta en Instagram, en una de ellas escribió: "Cuando apareces y no te invitaron".

Rihanna look like a fairy princess pic.twitter.com/xucVYTiXRt

Look at how beautiful the sunset is complimenting Rihanna's skin tone. A princess. pic.twitter.com/BvR68xwmpH