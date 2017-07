Vicky Larraz desnuda y muy sexy

La cantante del mítico grupo Olé Olé ha vuelto a ser la protagonista de los medios. Treinta años después de abandonar el grupo, y aprovechando que en breve saldrá a la venta un disco de la banda que se vuelve a unir, la vocalista ha posado más sensual que nunca, desnuda, a sus 54 años.

Según publica Informalia, Vicky Larraz ha accedido a desnudarse para la revista Primera Línea, donde además ha contado sus secretos mejor guardados. Después de desvelar que la única operación estética por la que ha pasado fue un aumento de labios, la cantante madrileña ha respondido sin tapujos a las preguntas más picantes de Torito. Y para acompañar a estas cuestiones subidas de tono, Joan Crisol le ha realizado una sesión fotográfica donde se ha podido ver a Larraz más sexy que nunca.

La cantante estuvo casada durante siete años con el norteamericano de origen italiano William Molino. Un matrimonio del que nacieron dos hijas (Olivia y Sophia) y dos empresas (una dedicada a la venta de yates y otra de venta de recambios de Harley Davidson ), pero finalmente acabó en separación: "El último año y medio ha sido de muchos conflictos, un trauma. Lo pasé fatal en el divorcio y fue muy duro grabar un programa como Tu cara me suena yendo y viniendo cada semana desde América", ha desvelado. Además, la cantante ha hablado sobre su presunto enfrentamiento con Marta Sánchez: "Siempre he retado a Marta a que buscara una intervención en directo, no escrita, donde yo la haya insultado". Según Larraz, "nunca hubo hacha de guerra por mi parte. De una ficción se creó un daño colateral". No obstante, la relación entre ambas parece ser que ha llegado a buen puerto. Fue la propia Marta Sánchez quien subió a sus redes sociales una foto de ambas, el pasado mes de octubre, anunciando su reconciliación.

Qué bueno es conocerse de cerca.... Qué buena esa lección de la vida que dice nunca es tarde si la dicha es buena.... Esperamos las dos que este tema os guste. Coming soon! #miami #martisimasanchez #martasanchez #vickylarraz 🎤🎤🎤🎼🎼🎼 @vikylarraz Una publicación compartida de Marta Sánchez (@martisimasanchez) el 26 de Oct de 2016 a la(s) 7:23 PDT

Tres décadas después de que se marchase de Olé Olé, Vicky se ha vuelto a juntar con los componentes originales de su grupo musical, Gustavo, Emilio y Marcelo, para lanzar un nuevo álbum: "Sin control". Un disco donde se recogen reeditados los tema más simbólicos del grupo y donde además cuentan con la participación de sus otras vocalistas, Marta Sánchez y Sonia Santana.

¡EXCLUSIVA! Como anunciamos aquí esta la impresionante portada del nuevo EP #OléOlé2.0 que saldrá en todas las plataformas digitales el 16 de Junio. 💥💥💥💥#80s #exitosdesiempre #picoftheday Una publicación compartida de Vicky Larraz Oficial (@vickylarraz) el 29 de May de 2017 a la(s) 8:33 PDT

La fama llegó muy pronto a uno de los grupos de La Movida, y no todos supieron gestionarla. Tal es así que la propia cantante, Vicky, decidió abandonar el grupo. "Lo he llegado a pasar mal con la fama, me sobrepasó un poco todo", confiesa la cantante. Aun así, es una decisión de la que según dice, no se "arrepiente en absoluto". A pesar de que el éxito de la banda fue brutal, no ganaron tanto dinero como se pensaba: "No éramos millonarios. Nacho Cano se llevó la pasta como compositor del tema No controles. Siempre ganan más los autores que la cantantes", apuntaba Larraz.