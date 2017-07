Andreita no comió pollo en su 18 cumpleaños, sino todos los 'pixeles'

Este 20 de julio de 2017, la hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique ha entrado en la mayoría de edad legal.

Con motivo de sus 18 años, la joven su imagen no necesita el pixelado que la acompañaba siendo menor: ahora Andreíta se convertirá en objetivo de los paparazzi y nueva estrella del papel couché, algo que ella no desea, según ha comentado su madre.

"Mi hija me ha dicho que pare, que quiere ser anónima, que no se quiere dedicar a esto. Quiere seguir cogiendo el metro y el autobús y yo no soy nadie para jorobarle la vida. Me tiene prohibido hablar de ella y yo tengo que respetarlo".