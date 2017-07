¿Quién es Gema Gámez?

La noticia del fallecimiento del ex presidente de CajaMadrid, hallado muerto en la mañana de este miércoles en una finca de caza, ha irrumpido en los medios como un terremoto mediático. A falta de informaciones que aclaren las circunstancias de la tragedia, que apuntan a un posible suicidio del ex banquero, miramos el lado humano y personal de Miguel Blesa, condenado a seis años de cárcel, sentencia recurrida en el Tribunal Supremo, que aún no se había pronunciado. El controvertido amigo de José María Aznar se casó hace apenas cuatro años y deja una viuda, Gema Gámez, de 43 años, la persona hacia la que miramos ahora.

Según publica Informalia, fue a principios de octubre de 2013. Aquel viernes por la noche tenía lugar la boda después de meses de retraso. La Justicia había ordenado el ingreso en prisión del financiero Miguel Blesa en junio de aquel año. El motivo era la compra de City National y las supuestas irregularidades que se habrían cometido por parte del que fuera en su día gestor de Caja Madrid.

Gema Gámez vivía por fin su gran día en la finca Las Jarillas, adonde acudieron muchos menos invitados de los 450 previstos inicialmente. Entre las ausencias destacadas estaba la cúpula del PP. Ni siquiera José María Aznar, gran amigo del banquero, se atrevió a estar junto un hombre deshonrado antes de que hubiera sobre él sentencia firme. Ya no la habrá.

La boda fue tranquila porque la Audiencia había abierto un paréntesis en el proceso en el que luego sería condenado en esa instancia. Una compañía de seguridad veló porque nadie fotografiara el evento.

Sabemos que el novio llegó alrededor de las seis de la tarde en el asiento trasero de un Lexus y que vestía chaqué con chaleco beis y una corbata de rayas azules. Nadie pudo ver cuál era el vestido de Gema Gámez.

Blesa comenzó su relación con Gema en 2010. Es economista y era especialista en operaciones financieras en Caja Madrid hasta que fue despedida y montó una empresa de bolsos y complementos en la madrileña calle Goya. Dicen que es tranquila, amable y poco dada a la vida social. Durante el comienzo del noviazgo trató de esconder su relación sentimental con Blesa y en público le llamaba presidente y no Miguel. Este miércoles es la otra protagonista de la tragedia que ha sorprendido a toda España.

Miguel Blesa (69 años) y su mujer, 26 años más joven que el financiero fallecido, residían en El Plantío, barrio residencial del noroeste de Madrid hasta que se mudaron. Habían comenzado su vida de casados en 2013 en una casa individual en el parque del Conde Orgaz, una vivienda de 270 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, edificados sobre un terreno de 470 con piscina particular. Un coche de policía apostado en su puerta cuando él estaba en la residencia señalaba su presencia. Pero el ex gestor de CajaMadrid y su esposa vivieron allí de prestado. Blesa había vendido esa propiedad en abril de 2013 a un empresario extranjero pero siguió allí sin ser el propietario.

Los problemas con la justicia no son los únicos que soportaba Blesa. Una concejal de Quijorna (Madrid) fue destituida después de que el alcalde asegurara que era hija ilegítima de Blesa. Sin embargo, el banquero lo negaba.

La exmujer de Blesa, María José Portela, de quien se divorció hace 13 años, ha sido discreta incluso durante su matrimonio pero no le puso las cosas fáciles cuando le dijo que la dejaba por otra. Vivían en régimen de gananciales y eso contribuyó a que todo fuera muy complicado. Portela reside en un piso cercano al Bernabéu. Cus, la única hija de Blesa y Portela, residía con su madre hasta hace años. Pero se mudó al casarse con Miguel Vallterra. Ahora residen junto a su primer hijo, el único nieto de Blesa, en una casa en la calle Príncipe de Vergara de Madrid. No mantenían trato alguno con con Gema Gámez, hoy viuda del empresario. Gema no fue invitada a la boda de Cus y Miguel, y ellos no fueron al enlace de Gámez y Blesa.